Какое из произведенных неравенств верное 6/11lt;0,55

Математика
Какое из произведенных неравенств верное 6/11lt;0,55
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/11=0,545454...., и если округлить до десятых то прилезительно получается 0,55. Мне кажется что там равно)
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