Какое из произведенных неравенств верное 6/11lt;0,55
Математика
Какое из произведенных неравенств верное 6/11lt;0,55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/11=0,545454...., и если округлить до десятых то прилезительно получается 0,55. Мне кажется что там равно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Из чисел 42,56,25,9,6,4,121,54,169 выбери те,которые можно записать в виде произведения 2-х пр??стых множетелей
Математика
Два поезда идут навстречу друг к другу.Один из них вышел на 2 часа раньше и движетс?? со скоростью 47 км ч.Скорость второго на 13 км больше.Поезда ...