Какое из следующих выражений является одночленом (a+b+c)x ba^3b^2 ab/2 a+1/a-1 5x^5y^3? Почему?

Алгебра
Какое из следующих выражений является одночленом (a+b+c)x ba^3b^2 ab/2 a+1/a-1 5x^5y^3? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х⁵у³ -это одночлен Одночлены – это числа, переменные, их  степени с натуральным показателем, а также всевозможные составленные из них произведения.
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