My sister has a new car,but she does not like ____
Английский язык
My sister has a new car,but she does not like ____
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
To drive herself-ездить самостоятельно надеюсь помогла
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