Какое количество сульфата алюминия содержит 3 x 10^23 ионов AI^+3
Химия
Какое количество сульфата алюминия содержит 3 x 10^23 ионов AI^+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество вещества вычисляется по формуле: n = N/Na, где Na - число Авогадро,равное 6,02 * 10 ^23 Т. е. кол-во вещества найти просто: n = 3 * 10^23/6,02 * 10^23 ≈ 0,5 (моль).
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