ДЛИНА ДАЧИ 12М А ШИРЕНА НА 40 ДМ МЕНЬЧЕ НАЙДИ ПЕРИМЕТОР И ПЛОЩАДЬ

Математика
ДЛИНА ДАЧИ 12М А ШИРЕНА НА 40 ДМ МЕНЬЧЕ НАЙДИ ПЕРИМЕТОР И ПЛОЩАДЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 м=120 дм 120-40=80 шИрина 120*2+80*2= 400дм -периметр 120*80=9600 дм- площадь
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