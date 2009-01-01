Сочинение-рассуждение. По роману А.С.Пушкин. Дубровский

Гость: Гость:

У Кирила Петровича и Андрея Гавриловича были схожие характеры «…они сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях». Кирила Петрович был надменным и мстительным человеком. «Его богатство, знатный род и связи добавляли ему большой вес в губернии». «От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала». Но он не хотел причинить боль своему другу, а пытался доказать своё превосходство. «… и победа не радовала его сердце». Андрей Гаврилович был чересчур самоуверенный и горделивый «… уверенный в своей правоте мало о нём беспокоился…». Оба помещика были из дворянских родов, служили в армии и были вдовцами, но благосостояние было разное. Ссора произошла по вине холопа на псарне. «… иному и дворянину бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку». Но конфликт зародился давно. Кирила Петрович отличался особым чувством юмора, которое задевало честь и достоинство людей, а Дубровский любил высказываться, не задумываясь о последствиях. Троекуров уважал своего друга Андрея и не обращал никого внимание на его резкие замечания. Но письмо Дубровского задело самолюбие Троекурова. «Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлите вы псаря Парамошку с повинную...». Со стороны Дубровского можно заметить не только упрямство, но и соперничество и зависть. «…он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения». Помещик Троекуров, воспользовавшись коррупционными связями, отнял у Дубровских имение. Андрей Гаврилович даже перед смертью не простил друга, так сильна была гордыня и обида на соседа. Тем самым, он обрёк сына на скитание по миру. На мой взгляд, причина трагедии героев – это затянувшийся конфликт между помещиками. Они были эгоистами, которые усугубляли ситуацию, а не искали решения этой проблемы. «Суета сует- сказал священник, и Кириллу Петровичу отпоют вечную память, все как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче, да гостей созовут побольше – а Богу не все ли равно!» Соперничество и непримиримость двух отцов повлияли на судьбу Владимира и Марии.