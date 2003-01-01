Тип корневой системы: 1. Василек луговой 2. Мелколепестник
Биология
Тип корневой системы: 1. Василек луговой 2. Мелколепестник
Ответ(ы) на вопрос:
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Василек луговой -- стержневая корневая система. Мелколепестник -- стержневая корневая система.
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