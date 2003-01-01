Тип корневой системы: 1. Василек луговой 2. Мелколепестник

Биология
Тип корневой системы: 1. Василек луговой 2. Мелколепестник
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Василек луговой -- стержневая корневая система. Мелколепестник -- стержневая корневая система.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какая история произошла с девочкой? Похожа ли эта история на сказку? Чем? Объяснит??. Вопрос по произведению Паустовского ''Стальное колечко''
Ответить
Окружающий мир
Составь две или три цепи питания которые сложились в поле
Ответить
Математика
ДАМ ЛУЧШИЙ ОТВЕТ : запиши частное в виде десятичной дроби: 194:10, 2723:1000, 913:100, 35 : 10000, 104:10, 2009:1000.
Ответить
География
Ребята прошу помогите, нужно все, ну сколько свожет прошуу
Ответить
Информатика
Что значит в Microsoft word 2003 года "Оформить текст, используя материалы Приложения"? Где находится это Приложение?
Ответить