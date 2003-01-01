Что значит в Microsoft word 2003 года "Оформить текст, используя материалы Приложения"? Где находится это Приложение?

Информатика
Что значит в Microsoft word 2003 года "Оформить текст, используя материалы Приложения"? Где находится это Приложение?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю в методичке по оформлению курсовой или иной работы. В самом документе, где задание, ищите Приложение, а не в Ворде)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слово к слову хохочут. Проверить букву (хОхочут)
Ответить
Русский язык
Прочитай слова.сравни их по количеству слогов. Лист,ива,тополь,береза, клен,оса,ли??а,крапива. подбери другие слова
Ответить
Русский язык
Кот мурлычет запиши предложение с однородными членами
Ответить
Окружающий мир
Укажи полезныегорючие ископоемые гранит нефть газ каменный уголь
Ответить
Математика
1) 1/2 + 2/5 = 2)3/4 + 1/7 = 3)3/8 + 2/3 4)1/5 + 2/3 = 5)11/12 + 3/4 = Приведите к знаменателю 5/17 2/3 4/9 ПОЖА??УЙСТА ПОМОГИТЕЕ!!!!!!...
Ответить