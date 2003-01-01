Что значит в Microsoft word 2003 года "Оформить текст, используя материалы Приложения"? Где находится это Приложение?
Информатика
Что значит в Microsoft word 2003 года "Оформить текст, используя материалы Приложения"? Где находится это Приложение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю в методичке по оформлению курсовой или иной работы. В самом документе, где задание, ищите Приложение, а не в Ворде)))
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