Укажи полезныегорючие ископоемые гранит нефть газ каменный уголь
Окружающий мир
Укажи полезныегорючие ископоемые гранит нефть газ каменный уголь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торф,бурый уголь, каменный уголь,антрацит.
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