Сколько воды можно нагреть на 100°С энергией, выделившейся при сгорании 200 г кероси??а
Физика
Сколько воды можно нагреть на 100°С энергией, выделившейся при сгорании 200 г кероси??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*Δt; m=Q/c*Δt=2080/1*100=20,8(кг); где Q=g*0,2=10 400*0,2=2080(ккал); g - удельная теплота сгорания керосина; (g=10400ккал/литр); Ответ: нагреть на 100°С можно 20,8кг воды.
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