Я должна покормить щенка.Он должен почистить клетку.Мне следует выгулить собаку.Вчера я давала воду попугаю.Каждый день я слушаю музыку Нужен перевод на-английский
Английский язык
Я должна покормить щенка.Он должен почистить клетку.Мне следует выгулить собаку.Вчера я давала воду попугаю.Каждый день я слушаю музыку Нужен перевод на-английский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have to feed the puppy. He must clean the cage. I should be walking dogs. Yesterday I gave water parrot
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