Я должна покормить щенка.Он должен почистить клетку.Мне следует выгулить собаку.Вчера я давала воду попугаю.Каждый день я слушаю музыку Нужен перевод на-английский

Английский язык

Я должна покормить щенка.Он должен почистить клетку.Мне следует выгулить собаку.Вчера я давала воду попугаю.Каждый день я слушаю музыку Нужен перевод на-английский

Автор: Гость