История открытия треугольника паскаля

Математика
История открытия треугольника паскаля
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Первое упоминание треугольной последовательности биномиальных коэффициентов под названием meru-prastaaraвстречается в комментарии индийского математика  X века Халаюдхи[hi]  к трудам другого математика,  Пингалы. Треугольник исследуется также  Омаром Хайямом около  1100 года, поэтому в Иране эту схему называют треугольником Хайяма. В  1303 году была выпущена книга «Яшмовое зеркало четырёх элементов» китайского математика  Чжу Шицзе, в которой был изображен треугольник Паскаля на одной из иллюстраций; считается, что изобрёл его другой китайский математик,  Ян Хуэй (поэтому китайцы называют его треугольником Яна Хуэя). На титульном листе учебника арифметики, написанном в  1529 году Петром Апианом, астрономом из Ингольштадтского университета, также изображён треугольник Паскаля. А в  1653 году (в других источниках в 1655 году [2] или в 1665 году [1]) вышла книга Блеза Паскаля «Трактат об арифметическом треугольнике»[3].
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