История открытия треугольника паскаля

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Первое упоминание треугольной последовательности биномиальных коэффициентов под названием meru-prastaaraвстречается в комментарии индийского математика X века Халаюдхи[hi] к трудам другого математика, Пингалы. Треугольник исследуется также Омаром Хайямом около 1100 года, поэтому в Иране эту схему называют треугольником Хайяма. В 1303 году была выпущена книга «Яшмовое зеркало четырёх элементов» китайского математика Чжу Шицзе, в которой был изображен треугольник Паскаля на одной из иллюстраций; считается, что изобрёл его другой китайский математик, Ян Хуэй (поэтому китайцы называют его треугольником Яна Хуэя). На титульном листе учебника арифметики, написанном в 1529 году Петром Апианом, астрономом из Ингольштадтского университета, также изображён треугольник Паскаля. А в 1653 году (в других источниках в 1655 году [2] или в 1665 году [1]) вышла книга Блеза Паскаля «Трактат об арифметическом треугольнике»[3].