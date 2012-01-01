Написать отзыв про фильм вождь краснокожих

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Посмотрела я сегодня фильм «Вождь разнокожих» снятый в 2012 году режиссером Егором Анашкиным. Несмотря на то, что по произведению О. Генри уже был снят фильм, и к слову, очень неплохой фильм, наши кинематографисты решили, что они могут сделать что-то лучше. Оказалось, им это только казалось. Ничего лучше не получилось. Получилось очередное российское одноразовое кино. Одноразовое с той одной оговоркой, если вы этот один раз выдержите до конца. Шанс есть, фильм не очень длинный, всего полтора часа. Тем более, если заниматься какими-то делами, то время пролетит не так напряженно. Два похитителя решают украсть сына банкира (позднее окажется, что банкирши) с очень благородной целью. Чтобы этот самый банкир (банкирша) не лишила крова детдомовских детишек. Вроде как по мнению героев фильма злой банкир хочет это здание использовать в своих целях. Но наш то банкир (банкирша) благородный и добрый и здание отнимать не собирался. Фамилия этого банкира очень говорящая - Песюк. Соответственно и сын (похищенный) тоже Песюк. Создатели фильма, наверное, считали, что это очень смешно. Да и на протяжении всего фильма, очевидно, зритель должен просто умирать со смеху. Но почему-то мне ни одной минутки, да что там говорить, ни одной секунды в фильме не было смешно. Но это ведь комедия?! Музыка в фильме очевидно тоже должна была добавлять картине долю юмора. Но почему-то «Шоколадный заяц» в исполнении очередного безголосого «фабриканта» совершенно не впечатлил. Как и все остальные музыкальные нарезки. В фильме снялся Дмитрий Дюжев (после фильма «Беременный» я уже не удивляюсь участию этого актера в таких фильмах). Но что в этой ленте делала Мария Миронова?! Каким ветром ее занесло в этот «кино-шедевр»?! Мальчика (которого похитили) сыграл Никита Иванов. В фильмографии этого мальчика всего три фильма и винить его в том, что он так играл его сложно. Но зачем его пригласили в этот фильм?! Неужели среди детей не смогли найти того, кто не отбывал бы время на съемочной площадке, а добавил фильму хотя бы один плюс?! Старая экранизация романа О. Генри была интересной, их похищенный ребенок был живой, подвижный и забавный. За казусами похитителей и проделками сорванца было интересно наблюдать. Здесь же роман пытались осовременить, а получилось … ну получилось именно то, что получилось. К просмотру не рекомендую. Пустое несмешное кино, с замашкой на комедию.