Надо составить загадку про дерево
Русский язык
Надо составить загадку про дерево
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Гость:
Загадка: Что растёт в саду И что даёт нам дышать
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