Бабушка хочет связат трем внукам варежки. На одну варежку нужно 50 грамм шерсти. Хв??тит ли ей 290 грамм шерсти что бы связать варежки трём внуком. Запиши решение и ответ

Математика

Бабушка хочет связат трем внукам варежки. На одну варежку нужно 50 грамм шерсти. Хв??тит ли ей 290 грамм шерсти что бы связать варежки трём внуком. Запиши решение и ответ

Автор: Гость