Бабушка хочет связат трем внукам варежки. На одну варежку нужно 50 грамм шерсти. Хв??тит ли ей 290 грамм шерсти что бы связать варежки трём внуком. Запиши решение и ответ
Математика
Бабушка хочет связат трем внукам варежки. На одну варежку нужно 50 грамм шерсти. Хв??тит ли ей 290 грамм шерсти что бы связать варежки трём внуком. Запиши решение и ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 внука по две варежки каждому 3×2=6 ( шт.) варежек 6×50=300(гр.) нужно Ответ. на варежки внукам понадобится 300 гр. поэтому 290 гр. не хватит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста помогите у меня решается оценка 3 или 4!Пожалуйста в косвенную речь!Буд?? очень благодарен!
Английский язык
Я должна покормить щенка.Он должен почистить клетку.Мне следует выгулить собаку.Вчера я давала воду попугаю.Каждый день я слушаю музыку Нужен пер...
Литература
Тринадцать подвигов геракла ...КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРО АДОЛЬФА .....КТО ЗНАЕТ ПОМОГИ??Е ...ЛИТЕРАТУРА 6 КЛАСС .
Русский язык
Математика