Сочините предложение со словом круглолиций
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Сочините предложение со словом круглолиций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круглолицый мужчина смотрел в окно, птички пели и летали, а сам день был чудесен.
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