Проверочное слово к слову хохочут. Проверить букву (хОхочут)

Русский язык
Проверочное слово к слову хохочут. Проверить букву (хОхочут)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово к слову хохочут хохот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай слова.сравни их по количеству слогов. Лист,ива,тополь,береза, клен,оса,ли??а,крапива. подбери другие слова
Ответить
Русский язык
Кот мурлычет запиши предложение с однородными членами
Ответить
Окружающий мир
Укажи полезныегорючие ископоемые гранит нефть газ каменный уголь
Ответить
Математика
1) 1/2 + 2/5 = 2)3/4 + 1/7 = 3)3/8 + 2/3 4)1/5 + 2/3 = 5)11/12 + 3/4 = Приведите к знаменателю 5/17 2/3 4/9 ПОЖА??УЙСТА ПОМОГИТЕЕ!!!!!!...
Ответить
Русский язык
Сочините предложение со словом круглолиций
Ответить