Прочитай слова.Сравни их по количеству слогов. ЛИСТ ИВА ТОПОЛЬ БЕРЁЗА КЛЁН ОСА ЛИПА КРАПИВА Подбери другие слова с таким же количеством слогов. Спеши трёхсложные слова,разделяя их вертикальной чертой(/) на слоги. Сравни ...

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Прочитай слова.Сравни их по количеству слогов. ЛИСТ ИВА ТОПОЛЬ БЕРЁЗА КЛЁН ОСА ЛИПА КРАПИВА Подбери другие слова с таким же количеством слогов. Спеши трёхсложные слова,разделяя их вертикальной чертой(/) на слоги. Сравни слоги в слове ива..Из каких звуков они состоят?

Автор: Гость