Прочитай слова.Сравни их по количеству слогов. ЛИСТ ИВА ТОПОЛЬ БЕРЁЗА КЛЁН ОСА ЛИПА КРАПИВА Подбери другие слова с таким же количеством слогов. Спеши трёхсложные слова,разделяя их вертикальной чертой(/) на слоги. Сравни ...

Русский язык
Прочитай слова.Сравни их по количеству слогов. ЛИСТ ИВА ТОПОЛЬ БЕРЁЗА КЛЁН ОСА ЛИПА КРАПИВА Подбери другие слова с таким же количеством слогов. Спеши трёхсложные слова,разделяя их вертикальной чертой(/) на слоги. Сравни слоги в слове ива..Из каких звуков они состоят?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лист 1 слог клен 1 слог ива 2 слога оса 2 слога тополь 2 слога липа 2 слога береза 3 слога крапива 3 слога
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