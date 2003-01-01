Какая история произошла с девочкой? Похожа ли эта история на сказку? Чем? Объяснит??. Вопрос по произведению Паустовского ''Стальное колечко''

Литература
Какая история произошла с девочкой? Похожа ли эта история на сказку? Чем? Объяснит??. Вопрос по произведению Паустовского ''Стальное колечко''
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данное произведение-литературная сказка.В ней мы видим вроде бы волшебные свойства стального колечка,но думаю,это лишь случайность,в которую мы сами начинаем верить,стараясь не рушить Варюшины мечты.История похожа на сказку волшебным исцелением,сказочным образом весны. 
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