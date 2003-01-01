Какая история произошла с девочкой? Похожа ли эта история на сказку? Чем? Объяснит??. Вопрос по произведению Паустовского ''Стальное колечко''
Литература
Какая история произошла с девочкой? Похожа ли эта история на сказку? Чем? Объяснит??. Вопрос по произведению Паустовского ''Стальное колечко''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данное произведение-литературная сказка.В ней мы видим вроде бы волшебные свойства стального колечка,но думаю,это лишь случайность,в которую мы сами начинаем верить,стараясь не рушить Варюшины мечты.История похожа на сказку волшебным исцелением,сказочным образом весны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ДАМ ЛУЧШИЙ ОТВЕТ : запиши частное в виде десятичной дроби: 194:10, 2723:1000, 913:100, 35 : 10000, 104:10, 2009:1000.
Информатика
Что значит в Microsoft word 2003 года "Оформить текст, используя материалы Приложения"? Где находится это Приложение?