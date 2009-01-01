Длина участка прямоугольной формы на 200м больше ширины,причем ширина состовляет одну -вторую длины.За какое время мальчик обойдет этоь участок,если его скорость 6км/ч?
Математика
Длина участка прямоугольной формы на 200м больше ширины,причем ширина состовляет одну -вторую длины.За какое время мальчик обойдет этоь участок,если его скорость 6км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - ширина х+200 - длина 2х - длина (1:1/2=2) х+200=2х 200=2х-х х=200 (м) - ширина 2*200=400 (м) - длина Р=2(200 м+400 м)=2*600 м=1200 м (периметр) 6 км/час=100 м/мин (1 км=1000 м; 1 час=60 мин) 1200 м:100 м/мин=12 мин (обойдет) (t=S:V) Ответ: мальчик обойдет участок за 12 минут
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