Составить их этих слов предложение: Камень-коменный дом,дождивая погода,лес-лесной зверь.
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Составить их этих слов предложение: Камень-коменный дом,дождивая погода,лес-лесной зверь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было дождливая погода, когда мы начали обкладывать дом камнями, как вдруг мы услышали из леса крик какого-то зверя.
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