Петров положил в банк 1000000 под 20% годовых определите доход петрова по данному вкла??у через год
Обществознание
Петров положил в банк 1000000 под 20% годовых определите доход петрова по данному вкла??у через год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%:20%=5 1000000:5=200000 1000000+200000=1200000
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