Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенству а меньше 149/14
Математика
Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенству а меньше 149/14
Ответ(ы):
Гость:
A<149/14 149/14=140/14+9/14=10 9/14 a-10и9
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