Какое наибольшее значение может принимать наибольший общий делитель 13 натуральн??х чисел, если их сумма равна 1988?

Математика
Какое наибольшее значение может принимать наибольший общий делитель 13 натуральн??х чисел, если их сумма равна 1988?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть наибольшее возможное значение наибольшего общего делителя равно d. Тогда каждое из 13 чисел делится на d, значит, и их сумма, 1988, делится на d. Кроме того, должно выполняться неравенство 1988/d≥13 (каждое из 13 чисел не меньше d).  Разложим на множители число 1988: 1988=2²*7*71. Для того, чтобы число d было наибольшим, число 1988/d должно быть наименьшим возможным, но не меньше 13. Поскольку 1988 не делится на 13, наимеьшим возможным значением дроби является число 2*7=14. А значит, наибольшим возможным значением делителя d является число 1988/14=142. Оно достигается, если одно из чисел равно 2*142=284, а 12 других равны 142. Ответ: 142.
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