Какое наименьшее число можно получить , если из суммы двух различных трехзначных ??исел вычесть сумму двух различных двухзначных чисел ?

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Чтобы разность была наименьшей нужно трехзначные числа взять самые маленькие, а двухзначные наоборот самые большие. Это числа: 100 и 101 - трехзначные 98 и 99 - двухзначные 100+101 = 201- сумма трехзначных 98+99 = 197 -сумма двухзначных 201 - 197 = 4 - наименьшее число которое можно получить при вычитании Ответ: 4