Какое наименьшее количество машин нужно для перевозки 36 двухместных парт если на одной машине можно перевести не более 8 таких пар

Математика
Какое наименьшее количество машин нужно для перевозки 36 двухместных парт если на одной машине можно перевести не более 8 таких пар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36:8=5(м) Ответ:5 машин но в пятой будет только 4 парты.
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