Какое наименьшее количество машин нужно для перевозки 36 двухместных парт если на одной машине можно перевести не более 8 таких пар

Математика

Какое наименьшее количество машин нужно для перевозки 36 двухместных парт если на одной машине можно перевести не более 8 таких пар

Автор: Гость