Отметь цифрами тот порядок рисунков, какой требуется, чтобы из зёрен пшеницы полу??ить хлеб
Окружающий мир
Отметь цифрами тот порядок рисунков, какой требуется, чтобы из зёрен пшеницы полу??ить хлеб
Ответ(ы) на вопрос:
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3 картинка 1 действие,7 картинка 2 действие 2картинка3 действие,5 картинка4 действие,8 картинка5 действие,6 картинка6 действие,4 картинка7 днйствие и 1 картинка 8 действие
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