Отметь цифрами тот порядок рисунков, какой требуется, чтобы из зёрен пшеницы полу??ить хлеб

Окружающий мир

Отметь цифрами тот порядок рисунков, какой требуется, чтобы из зёрен пшеницы полу??ить хлеб

Автор: Гость