Отметь цифрами тот порядок рисунков, какой требуется, чтобы из зёрен пшеницы полу??ить хлеб

Окружающий мир
Отметь цифрами тот порядок рисунков, какой требуется, чтобы из зёрен пшеницы полу??ить хлеб
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 картинка 1 действие,7 картинка 2 действие 2картинка3 действие,5 картинка4 действие,8 картинка5 действие,6 картинка6 действие,4 картинка7 днйствие и 1 картинка 8 действие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Х-495786=2436:4 вычесли уровнение
Ответить
Математика
1) 3.4+2y=7(y-2.3) 2) 0.2(7-2y)=2.3-0.3*(y-6)
Ответить
Русский язык
Почему слово - раздельно, пишется слитно?
Ответить
Физика
определите глубину шахты, если на её дне барометр показывает 735 мм.рт.ст, а на поверхности Земли 740 мм.рт.ст
Ответить
Биология
Почему даже самые крупные мхи не достигают размеров более 80см? Ответ пожалуйста полный
Ответить