Почему даже самые крупные мхи не достигают размеров более 80см? Ответ пожалуйста полный

Биология
Почему даже самые крупные мхи не достигают размеров более 80см? Ответ пожалуйста полный
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Гость:
Их края края отмирают быстрее чем они ростут
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