Функция задача формулой: у=-4х+1, если х=-3 срочно срочно
Алгебра
Функция задача формулой: у=-4х+1, если х=-3 срочно срочно
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Гость:
Y=-4x+1 , x=-3 , y(-3)=? y(-3)=-4.(-3)+1=12+1=13 y(-3)=13
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