С чем связаны различия в форме и размерах клеток?

Биология
С чем связаны различия в форме и размерах клеток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формы клеток очень разнообразны. У одноклеточных каждая клетка — отдельный организм. Ее форма и особенности строения связаны с условиями среды, в которых обитает данное одноклеточное, с его образом жизни.
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