Прочитайте фрагмент повести Л. Гераскиной В стране невыученных уроков. Какие вы п??едставляете героя, от лица которого ведётся рассказ? выпишите из текста словосочетания глагол+ наречие, имя прилагательное + наречия, наречия +...
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Прочитайте фрагмент повести Л. Гераскиной В стране невыученных уроков. Какие вы п??едставляете героя, от лица которого ведётся рассказ? выпишите из текста словосочетания глагол+ наречие, имя прилагательное + наречия, наречия + наречия. Как вы думаете как закончилась эта история? Кратко расскажите об этом. ДАМ 10 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светило сильно (гл+нар.) ужасно скучные (прилаг+нар.) очень сильно (нар.+нар.)
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