На одном складе было в 4,5 раза больше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 16 т овощей, а на второй – 2т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?

Математика

На одном складе было в 4,5 раза больше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 16 т овощей, а на второй – 2т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?

Автор: Гость