На одном складе было в 4,5 раза больше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 16 т овощей, а на второй – 2т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?
Математика
На одном складе было в 4,5 раза больше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 16 т овощей, а на второй – 2т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,5х+2=х+16 4,5х-х=16-2 3,5х=14 Х=4 1)4,5 умножить на 4=18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология