На одном складе было в 4,5 раза больше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 16 т овощей, а на второй – 2т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?

Математика
На одном складе было в 4,5 раза больше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 16 т овощей, а на второй – 2т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,5х+2=х+16 4,5х-х=16-2 3,5х=14 Х=4 1)4,5 умножить на 4=18
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