Эссе на тему "Гимн великому мужеству простого народа"

Русский язык
Эссе на тему "Гимн великому мужеству простого народа"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великая Отечественная Война.... Она по тому так и называется, что все ОТЕЧЕСТВо поднялось на защиту страный. Для каждого человека это было делом чести - отстаять страну предков, собственную родину. Границы Советского союза обороняли не только русские - все национальности, входившие в его состав вложили свою лепту. Белорусы, чеченцы, украинцы, казахи, евреи... Во многом благодаря единству народов стране удалось победить в этой страшной войне. Члены национальных движений, стремящихся в условиях ВОВ посеять рознь между представителями разных национальностей, жестко  карались и приравнивались к дезертирам и перебезчикам.На настоящий момент нет ни одной семье в которой никто не погиб от рук фашистких захватчиков. Горе затронуло каждого и это должно объединять людей, заставлять их помнить чего стоила та Победа и никогда не забывать своих героев.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Какое число должно быть в таблице?
Ответить
Математика
На одном складе было в 4,5 раза больше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 16 т овощей, а на второй – 2т, овощей на обои...
Ответить
Математика
A)5/2 е)74 л)25/6 б)7/3 ж)9/5 м)54/13 запешы неправельную дробь в виде смешаной дроби
Ответить
Биология
Всегда ли животные с лучевой симметрией мене активны, чем животные с двусторонней симметрией?
Ответить
История
Друг петра один из руководителей Великого посольства
Ответить