Эссе на тему "Гимн великому мужеству простого народа"

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Великая Отечественная Война.... Она по тому так и называется, что все ОТЕЧЕСТВо поднялось на защиту страный. Для каждого человека это было делом чести - отстаять страну предков, собственную родину. Границы Советского союза обороняли не только русские - все национальности, входившие в его состав вложили свою лепту. Белорусы, чеченцы, украинцы, казахи, евреи... Во многом благодаря единству народов стране удалось победить в этой страшной войне. Члены национальных движений, стремящихся в условиях ВОВ посеять рознь между представителями разных национальностей, жестко карались и приравнивались к дезертирам и перебезчикам.На настоящий момент нет ни одной семье в которой никто не погиб от рук фашистких захватчиков. Горе затронуло каждого и это должно объединять людей, заставлять их помнить чего стоила та Победа и никогда не забывать своих героев.