Чью фамилию взял робинзон

Литература
Чью фамилию взял робинзон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Робинзон Крузо он взял девичью фамилию матери
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