25 полезных дел которые я бы смог сделать (для страны) пожайлуста помогите напишите хоть несколько
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25 полезных дел которые я бы смог сделать (для страны) пожайлуста помогите напишите хоть несколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) охранять природу 2) помргать полиции боротьсч с приступерстьб
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