Какое предложение и почему можно внести в заголовок этого текста? Я полагаю, что ??олотоволосый малыш прибыл с безызвестной планетки под номером шестьсот двенадцать. В тысяча девятьсот девятом году ее приметил один турецкий ...

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Почему взрослые так любят цифры? Я думаю ,что эта фраза может стать заголовком предложенного текста . Это слова из книги Сент -Экзюпери "Маленький принц" .Из неё мы узнаём много интересного о мыслях и чувствах маленького мальчика ..Они глубоки и интересны ,говорят о его наблюдательности и искренности .А в этом отрывке даны рассуждения ребёнка о взрослых ,для которых цифры имеют большое значение,Они важнее мыслей и чувств человека Они бесчеловечны .Ведь о чём могут поведать цифры? О скучных фактах .По ним нельзя узнать человека .Так считает золотоволосый малыш с планеты 612.И я с ним согласна .Жизнь не ограничивается цифрами .В ней есть любовь ,дружба ,верность ,честь .