Какое сходство между катушкой с током и магнитной стрелкой?

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Их объединяет главным образом тот факт, что оказывается не все могут понять в чем между ними сходство.И катушка и стрелка схожи наличием магнитного поля.Просто в катушке это поле создается ток протекающий по ее веткам, а в стрелке это поле создается электронами в атомах