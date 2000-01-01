Какое сходство между катушкой с током и магнитной стрелкой?

Физика
Какое сходство между катушкой с током и магнитной стрелкой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их объединяет главным образом тот факт, что оказывается не все могут понять в чем между ними сходство.И катушка и стрелка схожи наличием магнитного поля.Просто в катушке это поле  создается  ток протекающий по ее веткам, а в стрелке это поле создается электронами в атомах
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