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Какое скланение у слова свитер
Русский язык
Какое скланение у слова свитер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужской род 2 склонение
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