Какое склонение без топора

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«ТОПО́Р » — словарное слово, т.е. слово, нормативное написание которого закреплено в орфографических словарях. Синим цветом с нижним подчёркиванием помечена буква, которую нельзя установить при помощи орфографического правила (орфограммы), поэтому написание слова «топор» следует запомнить.