Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.Длина первого-48м,а ширина 30м. ??ему равна длина второго участка,если его ширина на 6м больше ширины первого участка?

Математика

Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.Длина первого-48м,а ширина 30м. ??ему равна длина второго участка,если его ширина на 6м больше ширины первого участка?

Автор: Гость