Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.Длина первого-48м,а ширина 30м. ??ему равна длина второго участка,если его ширина на 6м больше ширины первого участка?
Математика
Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.Длина первого-48м,а ширина 30м. ??ему равна длина второго участка,если его ширина на 6м больше ширины первого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S1 = 48 * 30 = 1440 м2 2) 1440 / 36 = 40м - длина второго участка Проверка: 40 * 36 = 1440 м2
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