Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.Длина первого-48м,а ширина 30м. ??ему равна длина второго участка,если его ширина на 6м больше ширины первого участка?

Математика
Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.Длина первого-48м,а ширина 30м. ??ему равна длина второго участка,если его ширина на 6м больше ширины первого участка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S1 = 48 * 30 = 1440 м2 2) 1440 / 36  = 40м - длина второго участка Проверка: 40 * 36  = 1440 м2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помагите пожалуйста. 2 кллас.
Ответить
Математика
Найти скалярное произведение векторов а(7;-9) и в(-2;-1)
Ответить
Алгебра
^15 √-1 и ^5 √-1024 помогите
Ответить
Физика
Какое кольчество теплоты требуется для испорения 1кг воды при темпиротуре кипени??? 1кг эфера
Ответить
Французский язык
Переведите пожалуйста на французский язык)) Дружба очень важна. Любому человеку ??ужен друг, потому что каждый нуждается в поддержке, и не только...
Ответить