Какое кольчество теплоты требуется для испорения 1кг воды при темпиротуре кипени??? 1кг эфера

Физика
Какое кольчество теплоты требуется для испорения 1кг воды при темпиротуре кипени??? 1кг эфера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400см3=0.0004м3 Q=qvL Q=1000*0.0004*2.3*1000000=920000ДЖ
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