Какое кольчество теплоты требуется для испорения 1кг воды при темпиротуре кипени??? 1кг эфера
Физика
Какое кольчество теплоты требуется для испорения 1кг воды при темпиротуре кипени??? 1кг эфера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400см3=0.0004м3 Q=qvL Q=1000*0.0004*2.3*1000000=920000ДЖ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Переведите пожалуйста на французский язык)) Дружба очень важна. Любому человеку ??ужен друг, потому что каждый нуждается в поддержке, и не только...
Математика
Математика