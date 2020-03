Переведите пожалуйста на французский язык)) Дружба очень важна. Любому человеку ??ужен друг, потому что каждый нуждается в поддержке, и не только в ней. С другом ты можешь здорово проводить время, смеяться, советоваться, друга...

Гость: Гость:

L'amitié est très importante. Toute personne besoin d'un ami, parce que tout le monde a besoin de soutien, et pas seulement en elle. Avec les autres, tu peux génial de passer du temps, de rire, de consulter, d'un ami, vous pouvez demander de l'aide et врят s'il refuse de t'aider. Mais dans l'amitié il est important de ne pas seulement prendre mais оттадавать quelque chose en retour, parce que quand tu as quelque chose a besoin d'un ami vous a aidé avec cela, et maintenant que lui aussi a besoin d'aide, tu seras obligé de l'aider. Mon meilleur ami de la Marina. Elle m'aide toujours à faire face à mes situations difficiles dans la vie, aide à faire ses devoirs, si je ne suis pas à la fin a réalisé un nouveau sujet. Avec elle, nous rions souvent, aller se promener et de nombreux autres drôles et des choses intéressantes. J'aime ... ma meilleure amie de la Marina.