Диагонали ромба KMHP пересекаются в точке O .Найдите углы треугольника KOM если угол MNP равен 60

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Угол KOM=90 градусов, так как диагонали ромба пересекаются под прямым углом. Угол PKM=угол MHP, так как противолежащие углы равны Угол OKM=60:2=30, т.к. в ромбе диагонали являются биссектрисами Угол KMO равняется 180-(90+30)=60 т.к. сумма углов треугольника равняется 180 градусов Ответ: KOM=90, MKO=30, KMO=60