Диагонали ромба KMHP пересекаются в точке O .Найдите углы треугольника KOM если угол MNP равен 60
Математика
Диагонали ромба KMHP пересекаются в точке O .Найдите углы треугольника KOM если угол MNP равен 60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол KOM=90 градусов, так как диагонали ромба пересекаются под прямым углом. Угол PKM=угол MHP, так как противолежащие углы равны Угол OKM=60:2=30, т.к. в ромбе диагонали являются биссектрисами Угол KMO равняется 180-(90+30)=60 т.к. сумма углов треугольника равняется 180 градусов Ответ: KOM=90, MKO=30, KMO=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Периметр равнобедренного треугольника равен 34 см основание меньше боковой сторо??ы на 5 см.Найдите боковую сторону
Қазақ тiлi