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Зделайте пожалуйста хорошие баллы!
Қазақ тiлi
Зделайте пожалуйста хорошие баллы!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Е 2)С 3)D 4)A 5)B 6) D 7)E 8)A
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