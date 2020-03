Срочно! Надо написать письмо кому-нибудь о том как съездил в Сочи. Даже если не ездил.

Гость: Гость:

After each term in school we had our holidays. It's fun to have holidays, you can do whatever you like, you don't have to get up too early, do your homework or think of troubles which occur very often at school.Most of all I liked summer holidays, they were the longest ones, though, when winter was snowy and and frosty, I enjoyed my winter holidays skating and skiing, sledging and making a snowman or having a fight with snowballs.I'd like to tell you about my summer holidays I spent in Sochi. It was just three years ago. My parents and me were sitting in the living-room discussing our plans for the summer holidays. My father suggested that we should go to Sochi. On hearing that I jumped up with joy and said it was a wonderful idea. My mother wasn't against the idea either. So one summer morning we started for our journey to Sochi.First, we travelled to Odessa by plane and from there we got to Sochi by boat. We stayed in Odessa for three days, our relatives live there and they gave us board and lodging. So we had an excellent opportunity to go round the city, to see beautiful monuments to the famous people who had lived in Odessa, museums and the Odessa Opera House.We enjoyed our trip from Odessa to Sochi. The Black Sea was calm. We sat on deck in the lounge chairs and looked at the sea. I like Sochi very much, we bathed and went boating and swimming, lay in the sun on the beach. In the evenings we went for a walk or dropped in at a cafe to have ice-cream or juice.My father showed us the famous Botanical Gardens, we went for hikes in the mountains, we saw the magnificent Augura Waterfalls. The sea was nice and warm. The weather was fine. When it was time to go home, we were sorry to leave the marvellous town of Sochi. ПЕРЕВОДВ конце каждой четверти в школе у нас были каникулы. Интересно быть на каникулах. Ты можешь делать все, что тебе хочется. Тебе не надо рано вставать, делать домашние задания или думать о неприятностях, которые часто возникают в школе. Больше всего мне нравятся летние каникулы. Они самые длинные. Хотя, когда зима была снежная и морозная, я получал удовольствие от зимних каникул, катаясь на коньках, лыжах, санках, делая снеговика и бросаясь снежками. Я бы хотел рассказать вам о моих летних каникулах, которые я провел в Сочи. Это было три года назад. Я сидел с моими родителями в гостиной и мы обсуждали наши планы на лето. Мой отец предложил, чтобы мы поехали в Сочи. Услышав это, я подпрыгнул от радости и сказал, что это прекрасная идея. Мама тоже не была против этого. И так в одно летнее утро мы отправились в путешествие в Сочи. Сначала мы полетели в Одессу на самолете, а оттуда добрались до Сочи на пароходе. Мы пробыли в Одессе три дня. Там живут наши родственники, которые нас приютили. У нас была прекрасная возможность походить по городу, посмотреть красивые памятники знаменитым людям, которые жили в Одессе, музеи и Одесский оперный театр. Мы получили удовольствие от нашей поездки из Одессы в Сочи. Черное море было спокойным. Мы сидели на палубе в шезлонгах и смотрели на море. Мне очень нравится Сочи. Мы купались, плавали в лодке по морю, загорали на пляже. Вечером мы ходили гулять или в кафе поесть мороженое и выпить сок. Мой папа показал нам знаменитый ботанический сад. Мы ходили в горы и видели великолепные Агурские водопады. Море было приветливым и теплым, стояла хорошая погода. Когда пришло время возвращаться домой, нам было жаль покидать этот чудесный город Сочи.