Гость: Гость:

Богатое поместье.Любит выпить, к слугам относится грубо как с предметом .Любит свою дочь и сына. Увеличения : Любит охоту из за этого у него 500 собак в псарне ( любит собак) и постоянно приводит гостей в псарню. Мои ответы могут быть для вас немного не коректны . Прошу прошения.