Составить план и рассказ по нему о жизни Троекурова.
Литература
Составить план и рассказ по нему о жизни Троекурова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатое поместье.Любит выпить, к слугам относится грубо как с предметом .Любит свою дочь и сына. Увеличения : Любит охоту из за этого у него 500 собак в псарне ( любит собак) и постоянно приводит гостей в псарню. Мои ответы могут быть для вас немного не коректны . Прошу прошения.
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