Составьте словосочетания со словами: вскочить,выскочить,заскакать,заскочить,"Огневушка-поскакушка", наскакаться, наскочить,обскакать,отскочить,перескочить,подскочить,привскочить,проскочить,скакать,скачок,соскочить,ускакать. ПОЖ...

Гость: Гость:

Вскочить на стул, выскочить из-за угла, заскакать на лошади, заскочить в магазин, вдоволь наскакаться, наскочить на прохожего, обскакать весь мир, отскочить от стены, перескочить порог, скакать на коне, неожиданный скачок, соскочить с цели, ускакать от проблем