Составьте словосочетания со словами: вскочить,выскочить,заскакать,заскочить,"Огневушка-поскакушка", наскакаться, наскочить,обскакать,отскочить,перескочить,подскочить,привскочить,проскочить,скакать,скачок,соскочить,ускакать. ПОЖ...
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Составьте словосочетания со словами: вскочить,выскочить,заскакать,заскочить,"Огневушка-поскакушка", наскакаться, наскочить,обскакать,отскочить,перескочить,подскочить,привскочить,проскочить,скакать,скачок,соскочить,ускакать. ПОЖАЛУЙСТА ОООООООЧЕНЬ НАДО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вскочить на стул, выскочить из-за угла, заскакать на лошади, заскочить в магазин, вдоволь наскакаться, наскочить на прохожего, обскакать весь мир, отскочить от стены, перескочить порог, скакать на коне, неожиданный скачок, соскочить с цели, ускакать от проблем
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