Помогите решить задачу Скорость золотистой ржанки при перелёте 50км в час ржанки летят без посадки сАльяски до гаванских островов 3500км сколько останется им лететь после 36часов полет Пролетят ли ржанки за это время половину...
Математика
Помогите решить задачу Скорость золотистой ржанки при перелёте 50км в час ржанки летят без посадки сАльяски до гаванских островов 3500км сколько останется им лететь после 36часов полет Пролетят ли ржанки за это время половину пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50км*36час=1800км 3500км-1800км=1700км больше половины
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