Помогите решить задачу Скорость золотистой ржанки при перелёте 50км в час ржанки летят без посадки сАльяски до гаванских островов 3500км сколько останется им лететь после 36часов полет Пролетят ли ржанки за это время половину...

Математика

Помогите решить задачу Скорость золотистой ржанки при перелёте 50км в час ржанки летят без посадки сАльяски до гаванских островов 3500км сколько останется им лететь после 36часов полет Пролетят ли ржанки за это время половину пути

Автор: Гость