Укажите предложение в котором существительное с предлогом употреблено в правиль??ой форме а вопреки приказа директора спорткомплекса соревнования отменили по окончанию четверти мы подвели итоги работы по приезду в Новгород моло...
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Укажите предложение в котором существительное с предлогом употреблено в правиль??ой форме а вопреки приказа директора спорткомплекса соревнования отменили по окончанию четверти мы подвели итоги работы по приезду в Новгород молодой врач участвовал на себя чувствовал себя неуверенно по приезде в Новгород они сразу остановились в гостинице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильное предложение: По приезде в Новгород они сразу остановились в гостинице
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