Разобрать слово пальто побуквам

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ПальтÓ [п а л' т ó] П-[п]- согл., глух.парн. ([п/б]), твёрд.парн.([п/п']) А-[а]-гласн.,безударн. Л-[л']-согл.,звон.непарн.,мягк.парн. ([л'/л]). Ь-[-]. Звука ь не бывает Т-[т]-согл., глух.непарн., твёрд.парн.([т/т']). О-[ó]-гласн.,ударн.